«Салават Юлаев» стартовый матч плей-офф с «Сибирью» проведет в Уфе

Уфимский «Салават Юлаев» в первом матче плей-офф сегодня сыграет с «Сибирью». Матч стартует в 19 часов на «Уфа-Арене» (6+).

Статистика по встречам показывает, что «Салават Юлаев» в текущем сезоне сильнее новосибирцев. Регулярный чемпионат «юлаевцы» завершили на втором месте, а команда из Новосибирска заняла седьмое место. В матчах плей-офф КХЛ эти команды уже дважды встречались в первом раунде. И в сезоне 2010/2011, и в сезоне 2021/2022 верх брали «юлаевцы». Тем не менее главный тренер уфимцев Виктор Козлов отметил, что «Салавату Юлаеву» предстоит играть с непростым соперником.

— Как с любой командой, есть определённые моменты, когда ты играешь в плей-офф. Ты должен играть сконцентрированно, чётко и правильно. В ХК «Сибирь» мастеровитые нападающие, хорошо обученные защитники, так что хорошо обороняются и опасно контратакуют, — подчеркнул Виктор Козлов.