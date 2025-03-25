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25 Марта , 16:04

Уфимский «Салават Юлаев» провел открытую тренировку для СМИ

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Перед стартом плей-офф уфимский «Салават Юлаев» провел открытую тренировку для СМИ. Журналисты на «Уфа-Арене» смогли увидеть подготовку команды к решающим играм сезона. Напомним, первым соперником «юлаевцев» в 1/8 финала плей-офф станет новосибирская «Сибирь». 

Первыми к тренировкам приступили вратари — Александр Самонов и Семен Вязовой. Они занимались с тренерами, отрабатывая навыки и совершенствуя технику. К слову, на данный момент команда ещё не определилась со стартовым вратарём на серию. Об этом рассказал главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов.

«Мы думаем об этом, у нас есть намётки. В решающих матчах рассчитываем на обоих голкиперов», — отметил наставник «юлаевцев».

Спустя 10 минут на лед вышли Джошуа Ливо, Данил Алалыкин, Никита Зоркин, Алексей Василевский, Денис Ян, Ильдан Газимов, легионеры клуба — Скотт Уилсон, Шелдон Ремпал, Нейтан Тодд — и остальные игроки. 

Тренировка прошла в быстром темпе, хоккеисты отрабатывали скоростные манёвры и броски, сыграли в большинстве и меньшинстве. Наставник команды несколько раз собирал хоккеистов у тактической доски, где были подготовлены схемы и комбинации к первой игре плей-офф. По рекомендациям тренеров «юлаевцы» изучили новые тактические приемы и применили их в игре. Каждый игрок тренировался с полной самоотдачей и вдохновением.

Хоккеистов старался поддерживать капитан команды Григорий Панин. Он рассказал журналисту «Башинформа», что подготовка идёт по плану.

«Команду ждёт встреча с непростым противником. Сегодня смотрели видео-разбор, на тренировке выполняли упражнения, которые пригодятся в играх плей-офф», — рассказал Панин.

Канадский легионер Шелдон Ремпал поделился своими ожиданиями от плей-офф. 

«Я думаю, все с нетерпением ждали начала плей-офф. До конца было непонятно, с кем мы будем соперничать. Сильные и слабые стороны соперника мы прекрасно знаем, поэтому серия должна получиться хорошей. Соперник очень мастеровитый. К «Сибири» нужно быть готовым с первых минут», — сказал Ремпал.


На пресс-подходе с журналистами главный тренер Виктор Козлов рассказал, что клуб будет стараться пройти первый раунд плей-офф.

— Как с любой командой, есть определённые моменты, когда ты играешь в плей-офф. Ты должен играть сконцентрировано, чётко и правильно. В ХК «Сибирь» мастеровитые нападающие, хорошо обученные защитники, так что хорошо обороняются и опасно контратакуют, — отметил Виктор Козлов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что уфимский «Салават Юлаев» вошел в Топ-20 самых посещаемых клубов Европы.

Автор:Инсаф Хужабирганов
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