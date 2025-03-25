Перед стартом плей-офф уфимский «Салават Юлаев» провел открытую тренировку для СМИ. Журналисты на «Уфа-Арене» смогли увидеть подготовку команды к решающим играм сезона. Напомним, первым соперником «юлаевцев» в 1/8 финала плей-офф станет новосибирская «Сибирь».

Первыми к тренировкам приступили вратари — Александр Самонов и Семен Вязовой. Они занимались с тренерами, отрабатывая навыки и совершенствуя технику. К слову, на данный момент команда ещё не определилась со стартовым вратарём на серию. Об этом рассказал главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов.

«Мы думаем об этом, у нас есть намётки. В решающих матчах рассчитываем на обоих голкиперов», — отметил наставник «юлаевцев».

Спустя 10 минут на лед вышли Джошуа Ливо, Данил Алалыкин, Никита Зоркин, Алексей Василевский, Денис Ян, Ильдан Газимов, легионеры клуба — Скотт Уилсон, Шелдон Ремпал, Нейтан Тодд — и остальные игроки.

Тренировка прошла в быстром темпе, хоккеисты отрабатывали скоростные манёвры и броски, сыграли в большинстве и меньшинстве. Наставник команды несколько раз собирал хоккеистов у тактической доски, где были подготовлены схемы и комбинации к первой игре плей-офф. По рекомендациям тренеров «юлаевцы» изучили новые тактические приемы и применили их в игре. Каждый игрок тренировался с полной самоотдачей и вдохновением.