В Уфе сыграют «Салават Юлаев» и «Куньлунь Ред Стар»

Сегодня в Уфе состоится хоккейный матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Куньлунь Ред Стар».

Уфимская хоккейная команда находится на пятом месте турнирной таблицы Восточной конференции (12 очков), «красные звёзды» — на десятой строчке Западной конференции (8 очков). Китайская команда усилена новыми легионерами, а тренерский штаб возглавляет опытнейший Михаил Кравец. «Куньлунь Ред Стар» 29 сентября одолел в Санкт-Петербурге СКА.

Ранее «юлаевцы» встречались с соперниками из Пекина в январе этого года в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В домашнем матче 9 января уфимцы уступили гостям со счётом 1:2. Но уже 14 января нанесли «Куньлунь Ред Стар» в выездном матче поражение — 5:3.

Добавим, в предыдущий раз «Салават Юлаев» обыграл на выезде челябинский «Трактор» со счётом 5:3.