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25 Сентября , 21:51

«Салават Юлаев» на выезде обыграл челябинский «Трактор»

«Салават Юлаев» на выезде обыграл челябинский «Трактор» со счетом 3:5.

К 22-й минуте матча «Трактор» вёл со счётом 2:0 благодаря дублю Александра Кадейкина, который забросил свои дебютные шайбы за челябинский клуб. Ключевым отрезком в матче стали две с половиной минуты в середине второго периода, когда «Салавату» удалось забросить три подряд шайбы при игре в большинстве. Дублем отметился Шелдон Ремпал, одну шайбу забросил Нэйтан Тодд.

В середине третьего периода Александр Шаров удвоил преимущество уфимцев, но вскоре Михаил Котляревский сократил отставание до минимума. В концовке гол в пустые ворота забил Александр Хмелевски, оформив окончательный счёт 3:5.  

Ранее в  этом сезоне «Салават Юлаев» уже побеждал «Трактор» в домашнем со счетом 2:1. Тогда исход игры решила серия буллитов. В целом по результата прошедших встреч уфимцы в 8 матчах набрали 12 очков и поднялись на третье место в таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Салават» встретится с «Куньлунем» на домашнем льду 1 октября. 

Автор:Сергей Николаев
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