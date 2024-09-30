Ринат Баширов: Вернётся ли Глеб Кузьмин на лёд, пока говорить сложно

Форвард ХК «Салават Юлаев» Глеб Кузьмин будет проходить послеоперационную реабилитацию в московской клинике в течение трёх недель. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.
«Сейчас врачи занимаются с Глебом реабилитацией, пока назвали трёхнедельный срок. Надеемся, что после этого он прилетит в Уфу, и мы продолжим здесь лечение и восстановление. Вернётся ли Глеб на лёд в этом сезоне, пока говорить сложно», — сказал Ринат Баширов.
Напомним, 17 сентября в Уфе в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» Глеб Кузьмин получил тяжёлую травму. Уфимский форвард столкнулся с омским защитником Дарреном Дицом. В результате Глеб Кузьмин на высокой скорости ударился головой о борт. Со льда уфимского хоккеиста увезли на носилках.