Ринат Баширов: Вернётся ли Глеб Кузьмин на лёд, пока говорить сложно

Форвард ХК «Салават Юлаев» Глеб Кузьмин будет проходить послеоперационную реабилитацию в московской клинике в течение трёх недель. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.

«Сейчас врачи занимаются с Глебом реабилитацией, пока назвали трёхнедельный срок. Надеемся, что после этого он прилетит в Уфу, и мы продолжим здесь лечение и восстановление. Вернётся ли Глеб на лёд в этом сезоне, пока говорить сложно», — сказал Ринат Баширов.