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26 Сентября , 13:20

Уфа впервые примет международные соревнования по гребному слалому «Край курая»

пресс-служба правительства Башкирии
Фото:пресс-служба правительства Башкирии

В рамках международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который состоится в Уфе с 17 по 19 октября, пройдут международные соревнования по гребному слалому «Край курая». Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Башкирии.

Соревнования состоятся в новом комплексе сооружений для гребного слалома в уфимском микрорайоне Инорс. В турнире примут участие более 120 спортсменов из России и стран СНГ: Беларуси, Казахстана, Узбекистана. В составе российской сборной — участница Олимпийских игр в Токио и уроженка Башкирии Алсу Миназова.

«Предстоящий международный турнир „Край курая“ станет первым большим мероприятием, которое мы проведем в комплексе сооружений для гребного слалома. Надеемся, новый спортивный объект станет центром притяжения и других крупных событий, в том числе и сборов национальных команд из других стран», — заявил и. о. министра спорта Башкирии Руслан Хабибов.

Как ранее сообщал Башинформ, форум «Россия — спортивная держава» пройдёт на пяти спортивных объектах Уфы.

«Спортивная часть форума будет представлена на пяти спортивных объектах Уфы. На "Уфа-Арене" пройдёт вечер профессионального бокса, где за титул чемпиона континента поборются лучшие боксёры мира, в том числе из Башкортостана, на малой арене состоятся всероссийские соревнования по кёрлингу. На гребном канале пройдут международные соревнования „Край курая“ по гребному слалому с участием сборной России, в том числе с участием лидера Алсу Миназовой. В Центре фехтования запланировано проведение международных соревнований „Сабля Салавата“. В спортивном комплексе „Динамо“ состоится матч чемпионата России по баскетболу Высшей лиги», — рассказал ранее Руслан Хабибов.

Автор:Галина Бахшиева
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