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26 Сентября , 07:42

ФК «Уфа» одержал победу в кубковом матче над «Волгарем»

сайт ФК «Уфа»
Фото:сайт ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» сыграл против команды «Волгарь» в Астрахани и выиграл, сообщили в пресс-службе «уфимцев». Известно, что встреча состоялась в рамках 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Матч состоялся в Астрахани на стадионе «Центральный», основное время игры завершилось вничью — 1:1, в серии пенальти победу одержали «уфимцы» — 5:4.

Жеребьёвка 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России состоится 27 сентября. Следующий матч уфимская команда проведёт в рамках Мелбет-Первой лиги в Туле 29 сентября с ПФК «Арсенал».

Ранее ФК «Уфа» потерпел второе поражение подряд.

Автор:Дарья Субботина
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