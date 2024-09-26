ФК «Уфа» одержал победу в кубковом матче над «Волгарем»

Футбольный клуб «Уфа» сыграл против команды «Волгарь» в Астрахани и выиграл, сообщили в пресс-службе «уфимцев». Известно, что встреча состоялась в рамках 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Матч состоялся в Астрахани на стадионе «Центральный», основное время игры завершилось вничью — 1:1, в серии пенальти победу одержали «уфимцы» — 5:4.

Жеребьёвка 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России состоится 27 сентября. Следующий матч уфимская команда проведёт в рамках Мелбет-Первой лиги в Туле 29 сентября с ПФК «Арсенал».

Ранее ФК «Уфа» потерпел второе поражение подряд.