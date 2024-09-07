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7 Сентября , 22:57

ФК «Уфа» потерпел второе поражение подряд

ФК «Уфа»
Фото:ФК «Уфа»

Сегодня футбольный клуб «Уфа» провёл выездной матч 10-го тура Первой лиги. Матч состоялся в Ярославле на стадионе «Шинник» и завершился победой хозяев поля — 2:0.

Главный тренер ФК «Уфа» Евгений Харлачёв назвал итог матча неутешительным. Он считает, что уфимскую команду подвели уровень индивидуальной готовности и мастерства футболистов.

«Мы хорошо разобрали соперника, прекрасно предполагали, что „Шинник“ будет обороняться всей командой, отдадут нам мяч и соответственно под такой позиционный футбол, позиционную атаку подбирали стартовый состав. Понимали, что будем много владеть мячом, соответственно, из этого позиционного футбола надо было что-то выгадать. Большую часть матча владели мячом, пытались создавать опасные ситуации. Еще раз повторю — очень хорошо разобрали соперника и прекрасно понимали, что если „Шинник“ и забьёт сегодня, то это будет какой-то неимоверный гол, либо это будет стандартное положение, к сожалению, сегодня так и получилось. „Шинник“ позволил нам сегодня на поле делать многое, мячом владели большую часть времени. К сожалению, это не вылилось в какие-то забитые мячи, но были голевые ситуации, когда мы могли с лёгкостью исправить статус-кво на футбольном поле. Но опять же подвела реализация, уровень индивидуальной готовности наших футболистов, уровень мастерства не позволил нам этого сделать», — подвёл итоги матча Евгений Харлачёв.

Напомним, в предыдущем матче «Уфа» уступила московскому «Торпедо» со счётом 0:1. Следующую игру «Уфа» проведёт 15 сентября дома с ФК «Родина» из Москвы.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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