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23 Сентября , 21:31

«Салават Юлаев» в упорном матче уступил «Металлургу» со счетом 5:3

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» на своём льду обыграл «Салават Юлаев» со счётом 5:3.

Шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Силантьев, а также Александр Петунин и Егор Коробкин, оформившие по дублю. У «Салавата Юлаева» отличились Шелдон Ремпал, Михаил Науменков и Джош Ливо.

В конце первого периода Дмитрий Силантьев вывел хозяев вперёд. А во втором периоде за пять минут магнитогорцы забросили ещё три шайбы – отличились Егор Коробкин, а также дубль оформил Александр Петунин.

После третьей пропущенной шайбы 19-летнего Семёна Вязового в воротах «Салавата» сменил Александр Самонов. Это изменило характер игры. 

Под конец периода большинство «Салавата» реализовал Шелдон Ремпал. Ещё через три минуты отличился Михаил Науменков, а затем забил Джош Ливо, сократив отставание до минимума.

На последних минутах уфимцы сняли вратаря, но так и не смогли сравнять счет, пропустив гол в пустые ворота.  

Для «Салавата» это поражение стало вторым в сезоне. Ранее команда Виктора Козлова разгромно проиграла «Автомобилисту» (1:6). В следующей игре уфимцы сразятся на выезде с «Трактором» 25 сентября.

Автор:Сергей Николаев
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