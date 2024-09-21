Виктор Козлов ответил, чего стоит победа «Салавата Юлаева» над «Локомотивом»

Победа «Салавата Юлаева» над «Локомотивом» в овертайме дорогого стоит. Так считает главный тренер уфимского хоккейного клуба Виктор Козлов.

Сегодня «Салават Юлаев» одержал волевую победу в гостевом матче над «Локомотивом». Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился со счётом 3:2 (ОТ). При этом первые два периода счёт на табло был далеко не в пользу уфимских хоккеистов. Голы гостям забили Александр Елесин (18-я минута, 1:0) и Степан Никулин (26-я минута, 2:0).

«Начало было непростое, соперник быстрый. Мы испытывали сложности со входом в зону. В третьем периоде, проигрывая по счёту 0:2, проявили характер. То, что выиграли в овертайме у ярославцев, — дорогого стоит. В нужные моменты Александр Самонов держал нас в игре. И отдельное спасибо болельщикам, которые были на трибунах и поддерживали нас. Мы знали, что у нас будет хороший шанс победить. Тем более для ребят это хороший раздражитель — финалист прошлого Кубка Гагарина. Всё, что игроки сделали в третьем периоде, они должны были сделать раньше», — отметил Виктор Козлов.

Напомним, в последнем периоде счёт размочил Шелдон Ремпал (42-я минута, 2:1), затем Джош Ливо счёт сравнял (54-я минута, 2:2). В дополнительном времени решающий гол «Локомотиву» забил Александр Хмелевский (3:2 ОТ).