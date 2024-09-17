«Салават Юлаев» сыграет в Уфе с омским «Авангардом»

Сегодня «Салават Юлаев» проведёт в Уфе очередной матч нового сезона КХЛ. Уфимцы примут на домашней площадке омский «Авангард». Начало встречи в 19:00 часов по уфимскому времени.

Предыдущий матч «Салават Юлаев» провёл в Екатеринбурге, где потерпел поражение от местного «Автомобилиста» со счётом 6:1.

Разница между соперниками в турнирной таблице в одно очко, при этом «Салават Юлаев» занимает пятое место, а «Авангард» третье.

Добавим, в этом сезоне бывший защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов будет защищать цвета омской команды. Хоккеист покинул «Салават Юлаев» в апреле этого года и уже в мае подписал контракт с омским клубом, сообщал «Башинформ».

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