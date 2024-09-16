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16 Сентября , 16:50

Пенсионеры Башкирии получат по 10 тысяч рублей на спорт

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкирии в 2023 году более 1400 пенсионеров получили сертификаты на посещение спортивных секций. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сказал и.о. министра спорта республики Руслан Хабибов.

Руслан Хабибов рассказал о выполнении государственного социального заказа в сфере спорта и физической культуры. По его словам, одно из важных направлений государственного соцзаказа — привлечение жителей старше 60 лет к занятиям физкультурой. Для этого будут выдаваться сертификаты номиналом 10 тыс. рублей за выполнение нормативов ГТО. Средства дают возможность посещать спортивные секции.

«Интерес к выполнению нормативов ГТО среди старшего поколения Башкортостана продолжает расти. В 2023 году в сдаче тестов приняли участие более 5 тысяч человек, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее, — сказал и.о. руководителя ведомства. — Сертификаты дают возможность пожилым людям бесплатно посещать бассейны, тренажёрные залы и другие секции, что помогает поддерживать физическую активность».

Руслан Хабибов отметил, что в этом году планируется обеспечить сертификатами более 2 тысяч жителей старше 60 лет.

Добавим, и.о. министра спорта сегодня также предложил включить в соцзаказ предоставление физкультурно-оздоровительных услуг ветеранам специальной военной операции с инвалидностью. Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал инициативу.

«Надо предметно разобрать вопрос — какие виды, когда начнём. Чтобы мы знали каждого парня, который пострадал и подключали его к спортивным мероприятиям, насколько это возможно», — подчеркнул Глава Башкирии.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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