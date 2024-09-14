В «Салавате Юлаеве» будут перестановки после проигрыша «Автомобилисту»

Перестановки в составе «Салавата Юлаева» будут. Но это не наказание игроков, а поиск новых решений. Об этом сегодня заявил главный тренер уфимской команды Виктор Козлов после поражения от «Автомобилиста» (1:6).

«Перестановки будут, но это не наказание, а поиск вариантов, чтобы найти новые сочетания и усилиться», — сказал Виктор Козлов.

Наставник «юлаевцев» отметил, что качество игры в Екатеринбурге ухудшилось, поскольку уфимцы потеряли концентрацию.

«Во втором периоде были шансы забить. В третьем уже рисковали, бежали вперёд и соответственно допускали ошибки. Мы должны играть правильно и менее авантюрно. В этом плане надо становиться лучше. По качеству игры сегодня было не то, на что мы рассчитываем. Можем играть лучше. У нас четвёртая игра с топовыми командами. Чуть-чуть потеряли концентрацию и сразу нас наказали», — сказал Виктор Козлов.