Новости Башкортостана и Уфы
91.27
+0.15
100.74
+0.24
71.87
+1.26
22+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Спорт
12 Сентября , 10:28

Шелдон Ремпал высказался о болельщиках «Салавата Юлаева»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал восхитился атмосферой, которая царит на трибунах «Уфа-Арены» во время матчей.

«Невероятно классная атмосфера, каждый раз полные трибуны. Даже соперники отмечают, что в Уфе здорово болеют», — сказал Шелдон Ремпал после матча с «Автомобилистом».

Напомним, вчера «Салават Юлаев» завершил стартовую домашнюю серию игр сезона КХЛ победой над командой из Екатеринбурга.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

«Мы должны сфокусироваться на победе и на своей игре. На протяжении всей предсезонки мы почти всё время находились в Уфе, так что будет классно сменить обстановку», — отметил канадский легионер.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Следующую игру «Салават Юлаев» проведёт в Екатеринбурге, где постарается одержать очередную победу над «Автомобилистом».

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru