Шелдон Ремпал высказался о болельщиках «Салавата Юлаева»

Форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал восхитился атмосферой, которая царит на трибунах «Уфа-Арены» во время матчей.
«Невероятно классная атмосфера, каждый раз полные трибуны. Даже соперники отмечают, что в Уфе здорово болеют», — сказал Шелдон Ремпал после матча с «Автомобилистом».
Напомним, вчера «Салават Юлаев» завершил стартовую домашнюю серию игр сезона КХЛ победой над командой из Екатеринбурга.
«Мы должны сфокусироваться на победе и на своей игре. На протяжении всей предсезонки мы почти всё время находились в Уфе, так что будет классно сменить обстановку», — отметил канадский легионер.
Следующую игру «Салават Юлаев» проведёт в Екатеринбурге, где постарается одержать очередную победу над «Автомобилистом».