Лучник из Башкирии завоевал «серебро» в Играх кочевников

Участник V Всемирных игр кочевников из Башкирии завоевал серебряную медаль международного турнира. Как сообщает министерство спорта республики, «серебро» в Астане досталось лучнику из Баймака Гафуру Рахмангулову. Он выиграл в дисциплине «стрельба из традиционного лука».
Напомним, вчера спортсмены из Башкирии завоевали две медали в борьбе на поясах «Казах курес».
Всего у сборной России тридцать семь медалей, четырнадцать из которых принесли спортсмены из Башкирии.
V Всемирные игры кочевников стартовали в Астане 8 сентября. Соревнования завершатся завтра — 13 сентября. В турнире принимают участие 209 россиян. Делегация Башкирии стала второй по численности, в её составе 26 спортсменов.