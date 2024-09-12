Лучник из Башкирии завоевал «серебро» в Играх кочевников

Напомним, вчера спортсмены из Башкирии завоевали две медали в борьбе на поясах «Казах курес».



Всего у сборной России тридцать семь медалей, четырнадцать из которых принесли спортсмены из Башкирии.

V Всемирные игры кочевников стартовали в Астане 8 сентября. Соревнования завершатся завтра — 13 сентября. В турнире принимают участие 209 россиян. Делегация Башкирии стала второй по численности, в её составе 26 спортсменов.