Борцы из Башкирии завоевали ещё две медали в Астане

Борцы из Башкирии добавили в копилку Единой команды России на V Всемирных Играх Кочевников ещё две медали. Спортсмены отличились в борьбе на поясах «Казах курес» (национальная казахская борьба на поясах), сообщает министерство спорта республики.

Бронзовую медаль завоевал башкирский борец на поясах Виталий Балянов, победивший в весовой категории 100 кг представителя Казахстана. Бронзовым призёром в весовой категории более 77 кг стала и Замират Кусаева, которая также оказалась сильнее соперницы принимающей стороны.

Вчера серебряную медаль в борьбе на поясах завоевала Алина Пухова, а Камилла Зулькарнаева стала бронзовым призёром в этом виде спорта. Кроме того, во второй день соревнований успешно дебютировала и Лейла Шагисултанова — она завоевала «серебро» в мас-рестлинге.

Сегодня спортсмены из Башкирии выступят в борьбе на поясах «Алыш» (национальная кыргызская борьба на поясах).

Напомним, V Всемирные игры кочевников стартовали в Астане 8 сентября. Соревнования завершатся 13 сентября. В турнире принимают участие 209 россиян. Делегация Башкирии стала второй по численности, в её составе 26 спортсменов.