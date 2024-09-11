БК «Уфимец» продолжит готовить мастеров

Уфимская баскетбольная команда «Уфимец» останется на спортивной арене и она будет продолжать готовить молодых игроков. Об этом заявил генеральный директор баскетбольного клуба «Динамо» Сергей Медведев. Он отметил, что в «Уфимце» сильный коллектив, подготовивший шесть мастеров спорта.

«Без достойного прошлого не бывает будущего, а „Уфимец“ — это, прежде всего, яркий бренд, сильная команда, в которой мы воспитали шесть мастеров спорта. Это хорошая площадка для роста молодых игроков. И здесь у нас складывается логичная система воспитания будущих „звёзд“: через массовый спорт самые перспективные ребята попадают в еще одну нашу команду „Динамо-юниор“, а после этого они могут перейти в состав „Уфимца“. Сильнейшие же игроки войдут в состав „Динамо“. У нашего клуба на предстоящий сезон — амбициозные цели. Мы хотим сделать баскетбол в республике самым массовым видом спорта. И ещё одна цель — выиграть высшую лигу», — сказал Сергей Медведев на предсезонной пресс-конференции баскетбольного клуба «Динамо».

Напомним, Башкирию в Высшей лиге чемпионата России по баскетболу представит клуб «Динамо». Команда создана в этом году на базе региональной общественной организации «Физкультурно-спортивное общество «Динамо» и впервые примет участие в игровом сезоне 2024-2025 лиги.

В состав БК «Динамо» вошли сильные игроки российской Суперлиги и чемпионата Казахстана. Среди них Дмитрий Злобин из «Челбаскета», Александр Зубков из «Темп-СУМЗ», Алексей Чиликин из «Алматинского легиона», Максим Войтов из «Динамо Грозный» и другие. Кроме того, потенциальными новичками уфимских «динамовцев» являются Михаил Малейко, Никита Солдатов и Владимир Фоменко и ещё несколько молодых игроков.

Пост главного тренера уфимского баскетбольного клуба «Динамо» занял воспитанник новосибирского баскетбола, мастер спорта РФ Евгений Горев, признанный лучшим тренером Суперлиги-2 в 2021 году.

На встрече с журналистами представители БК «Динамо» рассказали, что будут действовать по принципу «от массовости к мастерству». Она включает в себя четыре этапа баскетбольной «пирамиды»: школьные лиги — детско-юношеский баскетбол — ассоциация студенческого баскетбола — команда мастеров.

«Уфимцу» и «Динамо-юниор» предстоит не только добиться высоких спортивных результатов, но и подготовить перспективные кадры для главной баскетбольной команды Башкортостана.

«Республика поддерживает различные спорта, один из приоритетных — баскетбол. Баскетбол — это массовость: школьная лига КЭС-баскет, студенческая лига, высшая лига. Дети со всей республики могут непрерывно расти в спорте и у них есть шанс стать частью профессиональной команды, играющей в Высшей лиге», — подчеркнул начальник управления министерства спорта Башкирии Игорь Ермилов.

Ранее генеральный директор волейбольного клуба «Динамо-Урал» Валерий Багметов прокомментировал соседство с баскетболистами в уфимском спорткомплексе «Динамо».

Напомним, в августе текущего года учредителем ВК «Урал» стало физкультурно-спортивное общество «Динамо» Республики Башкортостан. В связи с тем, что «Уралу» было предложено встать под флаг общества «Динамо», в одноимённом спортклубе в Уфе прошла реконструкция игрового зала. На площадке, помимо ВК «Динамо-Урал», будет проводить свои игры БК «Динамо».

«Если у нас в городе помимо хоккея и волейбола появятся ещё другие виды спорта, включая баскетбол, который будет представлять нашу республику под флагом общества „Динамо“ в высшем дивизионе, ты мы будем только рады этому событию. Хотелось бы, чтобы количество команд из нашей республики в наивысших уровнях в других дисциплинах только росло. А что касается, баскетбола, то мы уже распределили расписание тренировок. Для каждого найдётся время для тренировок и матчей», — сказал Валерий Багметов.

Добавим, Глава Башкирии Радий Хабиров в феврале этого года на заседании Совета по вопросам развития физической культуры и спорта отметил, что республика уделяет большое внимание строительству и развитию спортивной инфраструктуры. Руководитель республики подчеркнул, что спортивные сооружения и объекты должны работать.

«Важно подумать о том, чтобы они эффективно работали. И любой ребёнок мог бы заниматься дисциплиной, которая ему интересна, — отметил Радий Хабиров. — Это нетривиальная задача, которую мы должны решить».

Также на заседании Совета руководитель региона поручил представить предложения по модернизации спортивных объектов в муниципалитетах в рамках Стратегии развития Башкортостана до 2030 года.

«Мы уделяем большое внимание развитию спорта в районах республики. Это очень важно. Именно там рождаются наши великие атлеты», — сказал Радий Хабиров.

Также Глава Башкирии отметил, что в спортивных объектах, которые строятся в республике, дети должны заниматься спортом бесплатно.

«Мы должны максимально реализовать эту задачу, особенно для тех семей, где небольшой достаток и у людей нет возможности платить за спорт. Эта главная и амбициозная цель, к которой мы стремимся. Будем работать над её достижением», — отметил Радий Хабиров.