Команда «Динамо-Урал» Уфы готовится попасть в плей-офф

Основная задача волейбольного клуба «Динамо-Урал» — попасть в плей-офф. Об этом накануне сообщил генеральный директор клуба Валерий Багметов. Он отметил, что в команду пришли новые игроки из числа опытных, так и молодёжи.

«Команда провела сборы, сыграла в предсезонных турнирах, где тренерский штаб смог посмотреть на игроков. Мы увидели команду в игровых ситуациях, игроки почувствовали поддержку друг друга. В волейболе, чтобы появилась сыгранность, нужно время. Тренерский штаб чётко проанализировал все игры предсезонной подготовки и наметил определённые планы. Ребята начали понимать друг друга, были заметны недочёты, над которыми нужно работать. Мы знаем, над чем необходимо поработать, чтобы выйти к началу чемпионата России в хорошей форме», — сказал Валерий Багметов.

Валерий Багметов также сообщил о финансовом состоянии клуба. Напомним, в августе текущего года учредителем ВК «Урал» стало физкультурно-спортивное общество «Динамо» Республики Башкортостан. Генеральный директор клуба сообщил, что главной задачей после этого являлась ликвидация любых задолженностей.

«Переход из одного клуба в другой осуществлялся только с этим условием. На данный момент у команды „Динамо-Урал“ и предыдущего клуба „Урал“ никаких задолженностей нет. Наши руководители, наши спонсоры, руководство республики и руководство общества „Динамо“ побеспокоились о том, чтобы было стабильное финансирование и за счёт этого долгов у нас никаких нет», — подчеркнул Валерий Багметов.

В связи с тем, что «Уралу» было предложено встать под флаг общества «Динамо», в одноимённом спортклубе в Уфе прошла реконструкция игрового зала, и сейчас помимо волейбольного клуба «Динамо-Урал» здесь будет проводить свои игры уфимский баскетбольный клуб. По словам Валерия Багметова, такое соседство не помешает тренироваться и выступать спортсменам.

«Если у нас в городе помимо хоккея и волейбола появятся еще другие виды спорта, включая баскетбол, который будет представлять нашу республику под флагом общества „Динамо“ в высшем дивизионе, то мы будем только рады этому событию. Хотелось бы, чтобы количество команд из нашей республики в наивысших уровнях в других дисциплинах только росло. А что касается баскетбола, то мы уже распределили расписание тренировок. Для каждого найдется время для тренировок и матчей», — сказал Валерий Багметов.

Добавим, первый матч «Динамо-Урал» проведёт 7 сентября. В уфимском спорткомплексе «Динамо» состоится игра с командой «Нова» из Новокуйбышевска (6+).