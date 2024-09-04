В Башкирии более 727 тысяч детей увлечены спортом

В Башкирии более 727 тысяч детей занимаются физической культурой и спортом. Об этом заявил премьер-министр Андрей Назаров на заседании правительства республики, на котором обсудили проект «Спорт — в школы».

Андрей Назаров отметил, что к 2030 году необходимо привлечь к систематическим занятиям спортом не менее 70% населения и достижению этой цели способствует развитие, в частности, школьного спорта.

«Сегодня охват несовершеннолетних, занимающихся физической культурой на постоянной основе, составляет более 727 тысяч человек, или свыше 90%. Участие в спортивных школьных проектах принимает более 200 тысяч детей», — отметил Андрей Назаров.

По поручению Главы Башкирии Радия Хабирова республика является пилотной площадкой федеральной программы «Спортивная борьба — в школы». Сегодня в проекте участвуют 100 школ и более 13 тысяч учеников. До конца текущего года в проект могут войти ещё 14 школ. Андрей Назаров отметил, что у юных спортсменов разных возрастов теперь есть возможность заниматься профессиональной борьбой в новом спортивном объекте мирового уровня в Уфе — Дворце борьбы, который открыл свои двери в день 450-летия столицы Башкирии.