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Спорт
4 Сентября , 15:55

В Башкирии более 727 тысяч детей увлечены спортом

правительство РБ
Фото:правительство РБ

В Башкирии более 727 тысяч детей занимаются физической культурой и спортом. Об этом заявил премьер-министр Андрей Назаров на заседании правительства республики, на котором обсудили проект «Спорт — в школы».

Андрей Назаров отметил, что к 2030 году необходимо привлечь к систематическим занятиям спортом не менее 70% населения и достижению этой цели способствует развитие, в частности, школьного спорта.

«Сегодня охват несовершеннолетних, занимающихся физической культурой на постоянной основе, составляет более 727 тысяч человек, или свыше 90%. Участие в спортивных школьных проектах принимает более 200 тысяч детей», — отметил Андрей Назаров.

По поручению Главы Башкирии Радия Хабирова республика является пилотной площадкой федеральной программы «Спортивная борьба — в школы». Сегодня в проекте участвуют 100 школ и более 13 тысяч учеников. До конца текущего года в проект могут войти ещё 14 школ. Андрей Назаров отметил, что у юных спортсменов разных возрастов теперь есть возможность заниматься профессиональной борьбой в новом спортивном объекте мирового уровня в Уфе — Дворце борьбы, который открыл свои двери в день 450-летия столицы Башкирии.

правительство РБ
Фото:правительство РБ

Заместитель министра спорта Башкирии Артём Новиков подчеркнул, что в республике также продолжается внедрение проекта «Бокс — в школы». На сегодняшний день проект реализуется в Стерлитамаке, а также в Белорецком, Баймакском, Стерлитамакском и Благовещенском районах республики. Кроме этого, проект «Самбо в школы» реализуется в 17 муниципалитетах в 37 школах региона.

«Реализация данных проектов раскроет новые таланты, одарённых детей и позволит взрастить совсем новое, качественно иное поколение — поколение чемпионов. Проект „Спорт — в школы“ — это вклад в будущее страны, в формирование здорового и сильного поколения», — сказал Артём Новиков.

Андрей Назаров поручил министерству образования и науки Башкирии включиться в реализацию проекта «Спортивная борьба — в школы», обеспечив участие в проекте не менее 40 школ республики.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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