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3 Сентября , 13:04
Уфа-450

Дворец борьбы в Башкирии начал набор детей для тренировок

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Во Дворце борьбы стартовал набор детей для занятий в спортивных секциях. Об этом на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе сообщил Глава РБ Радий Хабиров.

«Уже набор детей идет и мы начали готовиться к форуму „Россия — спортивная держава“. Дворец борьбы уже очень высоко оценили жители и гости Уфы — не знаю, есть ли в мире другой такой объект — очень насыщенный, капитало- и ресурсоемкий. Прошу там продолжить работу», — сказал руководитель региона.

Напомним, торжественное открытие Дворца борьбы состоялось в рамках празднования 450-летия столицы Башкирии 31 августа. Общая площадь здания — 28 тысяч кв. м. Оно включает универсальный зал с амфитеатром на 3400 зрителей, школу спортивной борьбы с пятью залами на 18 ковров, гостиницу для спортсменов, конференц-зал, медико-восстановительный центр, а также спа-комплекс и бассейн.

Объект является одним из крупнейших в стране центров, ориентированный на проведение соревнований международного и российского уровней по силовым единоборствам и другим видам спорта.

Автор:Иван Вавилов
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