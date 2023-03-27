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Вчера, 13:25

Башкирский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал «бронзу» в первый день чемпионата России

союз биатлонистов России
Фото:союз биатлонистов России

Башкирский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в спринте на 10 км. Забег состоялся на чемпионате России-2023 в Ханты-Мансийске.

Лидером гонки стал Никита Поршнев из ХМАО-Югра. Вторым к финишу прибежал Даниил Серохвостов, он отстал от Никиты Поршнева на 10,7 секунды. Эдуард Латыпов финишировал с отставанием 18,5 секунды и одним промахом. 

Напомним, чемпионат России по биатлону-2023 начался сегодня, 27 марта, в Ханты-Мансийске. Гонки продлятся до 2 апреля. Сборная Башкирии по биатлону принимает участие в PARI чемпионате России в новой форме, сообщал ранее «Башинформ»

Автор:Эдуард Кускарбеков
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