Башкирский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал «бронзу» в первый день чемпионата России

Башкирский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в спринте на 10 км. Забег состоялся на чемпионате России-2023 в Ханты-Мансийске.

Лидером гонки стал Никита Поршнев из ХМАО-Югра. Вторым к финишу прибежал Даниил Серохвостов, он отстал от Никиты Поршнева на 10,7 секунды. Эдуард Латыпов финишировал с отставанием 18,5 секунды и одним промахом.

Напомним, чемпионат России по биатлону-2023 начался сегодня, 27 марта, в Ханты-Мансийске. Гонки продлятся до 2 апреля. Сборная Башкирии по биатлону принимает участие в PARI чемпионате России в новой форме, сообщал ранее «Башинформ».