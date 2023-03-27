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Сегодня, 11:22

Сборная Башкирии по биатлону участвует в чемпионате России в новой форме

союз биатлонистов России
Фото:союз биатлонистов России

Сборная Башкирии по биатлону принимает участие в PARI чемпионате России в новой форме. Об этом «Башинформ» узнал из сообщения министра спорта республики Руслана Хабибова.

Чемпионат России по биатлону-2023 начался сегодня, 27 марта, в Ханты-Мансийске. Гонки продлятся до 2 апреля.

В турнире примут участие порядка 160 спортсменов (88 мужчин и 72 женщины) из 23 регионов страны. Больше всего биатлонистов представит Ханты-Мансийский автономный округ: 16 мужчин и семь женщин. В числе регионов с большим количеством биатлонистов и Башкирия. Честь республики будут отстаивать 11 спортсменов — семь мужчин и четыре женщины соответственно.

Башкирские биатлонисты Эдуард Латыпов и Антон Бабиков сегодня участвуют в спринтерских гонках на 10 км.

союз биатлонистов России
союз биатлонистов России
Фото:союз биатлонистов России
Автор:Эдуард Кускарбеков
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