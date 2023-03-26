Новости Башкортостана и Уфы
76.45
0
82.39
0
74.99
-0.92
4+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Спорт
Сегодня, 16:28

В Уфе проходит чемпионат России по мас-рестлингу

пресс-служба минспорта РБ
Фото:пресс-служба минспорта РБ

В уфимском центре спортивной подготовки им Римы Баталовой проходит чемпионат и первенство России по мас-рестлингу, напомнили в пресс-службе столичной мэрии.

В соревнованиях участвуют более 350 спортсменов из 30 регионов России.

Победителей отберут на предстоящий чемпионат мира по мас-рестлингу, который состоится в сентябре этого года в Республике Узбекистан.

Сегодня в первой половине дня состоялись предварительные и отборочные поединки второго дня соревнований. Полуфиналы и финалы начались с 15.00 часов.

Вход для зрителей свободный.

Кроме того, организована видеотрансляция: https://youtube.com/@telestream-ufa5316.

Мас-рестлинг – национальный вид спорта Якутии, признанный в нашей стране и введенный в 2003 году во Всероссийский реестр видов спорта.

Правила просты: для победы спортсмену необходимо перетянуть, вырвать палку из рук соперника, при этом ноги обоих участников упираются в доску.

Главное в мас-рестлинге – удержать равновесие и вывести из него соперника. Победа в схватке засчитывается, если одному из борцов удалось перетянуть соперника через опорную доску или если соперник выпустил палку.

Добавим, сборная Башкирии завоевала 20 медалей чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по мас-рестлингу в Чувашии 4-5 марта.

По итогам двух соревновательных дней атлеты республики завоевали четыре золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей, заняли второе командное место среди мужчин и женщин, третье командное среди девушек и юношей 14-15 лет и второе место среди девушек и юношей 16-17 лет, сообщало ранее агентство «Башинформ».

пресс-служба минспорта РБ
пресс-служба минспорта РБ
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика