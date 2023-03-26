В Уфе проходит чемпионат России по мас-рестлингу

В уфимском центре спортивной подготовки им Римы Баталовой проходит чемпионат и первенство России по мас-рестлингу, напомнили в пресс-службе столичной мэрии.

В соревнованиях участвуют более 350 спортсменов из 30 регионов России.

Победителей отберут на предстоящий чемпионат мира по мас-рестлингу, который состоится в сентябре этого года в Республике Узбекистан.

Сегодня в первой половине дня состоялись предварительные и отборочные поединки второго дня соревнований. Полуфиналы и финалы начались с 15.00 часов.

Вход для зрителей свободный.

Кроме того, организована видеотрансляция: https://youtube.com/@telestream-ufa5316.

Мас-рестлинг – национальный вид спорта Якутии, признанный в нашей стране и введенный в 2003 году во Всероссийский реестр видов спорта.

Правила просты: для победы спортсмену необходимо перетянуть, вырвать палку из рук соперника, при этом ноги обоих участников упираются в доску.

Главное в мас-рестлинге – удержать равновесие и вывести из него соперника. Победа в схватке засчитывается, если одному из борцов удалось перетянуть соперника через опорную доску или если соперник выпустил палку.

Добавим, сборная Башкирии завоевала 20 медалей чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по мас-рестлингу в Чувашии 4-5 марта.

По итогам двух соревновательных дней атлеты республики завоевали четыре золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей, заняли второе командное место среди мужчин и женщин, третье командное среди девушек и юношей 14-15 лет и второе место среди девушек и юношей 16-17 лет, сообщало ранее агентство «Башинформ».