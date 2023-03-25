«Адмирал» одержал убедительную победу над «Ак Барсом» и сократил отставание в серии

Владивостокский «Адмирал» одержал, можно сказать, сокрушительную для них победу в полуфинальном матче за кубок Гагарина с «Ак Барсом». Встреча казанцев и приморцев состоялась сегодня, 25 марта, на льду «Татнефть-Арены». Противостояние команд в пятом матче серии полуфинала Восточной конференции завершилась со счётом 1:2 в пользу «моряков».

Два гола в ворота казанского голкипера Тимура Билялова забросили Даниил Гутик (36-я минута) и Николай Чебыкин (38-я минута) — 0:1 и 0:2 соответственно. Сухой счёт размочил Александр Радулов, сумевший буквально за считанные минуты до финального свистка забросить единственную шайбу в ворота гостей — 1:2.

Таким образом, счёт в серии за главный трофей КХЛ 3–2 в пользу «Ак Барса». Команды в следующей игре встретятся во Владивостоке, где состоится шестой матч.

Напомним, 22 марта, во Владивостоке прошёл четвёртый матч между местным «Адмиралом» и казанским «Ак Барсом». В полуфинале Кубка Гагарина гости одержали победу в овертайме со счётом 2:1 (ОТ), сообщало ранее информагентство «Башинформ».