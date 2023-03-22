Гол Александра Радулова в овертайме принёс победу «Ак Барсу» в четвёртом матче с «Адмиралом»

Сегодня, 22 марта, во Владивостоке завершился четвёртый матч между местным «Адмиралом» и казанским «Ак Барсом». В полуфинале Кубка Гагарина гости одержали победу в овертайме со счётом 2:1 (ОТ), выяснило информагентство «Башинформ».

В первом периоде счёт открыл «Ак Барс». На 6-й минуте голом отличился Кирилл Семёнов — 0:1. Затем владивостокцы во втором отрезке матча сравняли счёт. Казанский голкипер Тимур Билялов не мог противостоять Либору Шулаку — 1:1. До конца основного периода счёт на табло не поменялся. Решающую шайбу в ворота «Адмирала» забросил Александр Радулов — 1:2. Таким образом, счёт в серии 3-1 в пользу «Ак Барса». Будет ли продолжаться серия или же приморцы завершат борьбу за главный трофей КХЛ, станет известно 24 марта в Казани на льду «Татнефть-Арены».