Уфа примет в марте финал Кубка России по ачери-биатлону

В Уфе состоит финал Кубка России по ачери-биатлону. Напомним, это зимний вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из лука.

Турнир лучников на лыжах пройдёт с 24 марта по 29 марта, узнало информагентство «Башинформ» в группе ачери-биатлона во ВКонтакте. Среди мужчин предстоят гонки на 12,5 км, среди женщин — 10 км. Длина спринтерского забега среди лучников и лучниц составят 7,5 и 6 км, масстартов — 10 и 7,5 соответственно.

В финале примут участие спортсмены Башкирии, а также Московской, Челябинской, Калужской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили информагентству «Башинформ» в министерство спорта Башкирии.