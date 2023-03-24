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Вчера, 15:40

Уфа примет в марте финал Кубка России по ачери-биатлону

Стрельба из лука России (ачери-биатлон) во ВКонтакте
Фото:Стрельба из лука России (ачери-биатлон) во ВКонтакте

В Уфе состоит финал Кубка России по ачери-биатлону. Напомним, это зимний вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из лука.

Турнир лучников на лыжах пройдёт с 24 марта по 29 марта, узнало информагентство «Башинформ» в группе ачери-биатлона во ВКонтакте. Среди мужчин предстоят гонки на 12,5 км, среди женщин — 10 км. Длина спринтерского забега среди лучников и лучниц составят 7,5 и 6 км, масстартов — 10 и 7,5 соответственно.

В финале примут участие спортсмены Башкирии, а также Московской, Челябинской, Калужской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили информагентству «Башинформ» в министерство спорта Башкирии.

министерство спорта РБ
Фото:министерство спорта РБ

Добавим, 25 февраля в Рыбинске в первенстве России по ачери-биатлону лучники из Башкирии Ксения Дурникина на дистанции 4 км завоевала серебряную медаль, бронзовую — Елизавета Карманова. На той же дистанции среди девушек серебряную медаль получила Юлия Ямалетдинова, а «бронзу» — Полина Бикбатырова. Серебряную медаль в соревнованиях на дистанции 6 км среди юношей получил Владислав Анваров, а победителем аналогичных состязаний среди юниоров стал Артем Иванайский, сообщало информагентство «Башинформ».

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Автор:Эдуард Кускарбеков
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