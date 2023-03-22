Уфа в марте примет чемпионат и первенство России по мас-рестлингу

В Уфе состоится чемпионат и первенство России по мас-рестлингу с участием более 350 спортсменов из 30 регионов страны. Соревнования пройдут с 24 по 27 марта в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Церемония открытия состоится 24 марта в 17 часов.

Предстоящий турнир станет отборочным на чемпионат мира по мас-рестлингу, который состоится в сентябре в Узбекистане.

Напомним, мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии, в 2003 году вошёл во всероссийский реестр видов спорта. Его правила просты: для победы спортсмену необходимо перетянуть, вырвать палку из рук соперника, при этом ноги обоих участников упираются в доску. Главное в мас-рестлинге — удержать равновесие и вывести из него соперника. Победа в схватке засчитывается, если одному из борцов удалось перетянуть соперника через опорную доску или если соперник выпустил палку.

Добавим, сборная Башкирии завоевала 20 медалей чемпионата и первенства ПФО по мас-рестлингу в Чувашии 4-5 марта. По итогам двух соревновательных дней атлеты республики завоевали четыре золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей, заняли второе командное место среди мужчин и женщин, третье командное среди девушек и юношей 14-15 лет и второе место среди девушек и юношей 16-17 лет, сообщало информагентство «Башинформ».

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