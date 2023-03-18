В межрегиональный этап всероссийского смотра-конкурса «Россия — футбольная страна!» прошло 16 проектов из Башкирии. Об этом «Башинформу» со ссылкой на минспорта республики сообщили в ЦУР.

За победу поборются «Олотау Йыйыны», ФК «Сармат», «Принцессы мячей», «Нефтекамск», «Электрощит» и «Беркут», экосистема проектов по футболу «Сфера», «Футбол без границ», «Кубок Кашкадана», РСФЛ РБ, ASTRA CUP, «На футбол имеет право каждый», «Олотау турниры», матч в рамках акции Дни народного здоровья, «Кожаный мяч -живем футболом, дышим футболом» и объединенный клуб болельщиков спортивных команд Уфы.

Финалисты получат по 350 тысяч рублей, обладатели второго места — по 250 тыс. руб., а «бронзовые» призеры — по 200 тыс. руб. в каждой из 8 номинаций. Среди них — лучший массовый проект в футболе, лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лучший проект для женщин, лучшая любительская лига, лучший любительский клуб и т. д. Еще одного победителя выберут при помощи народного голосования.

Всего же в следующей стадии конкурса участвует 274 проекта со всей страны.