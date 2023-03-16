Наша молодежь достойно проявила себя по ходу сезона - капитан ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин

Капитан ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин во время встречи Главы Башкортостана с руководством, тренерским штабом и игроками хоккейного клуба высоко оценил потенциал молодых хоккеистов, который нужно реализовать в новом сезоне.

«В этом году у ребят был очень хороший шанс. Они достойно себя проявили. Наша молодёжь примерила на себя новую роль по ходу сезона. А это тяжело – становиться лидером, если тебе всего 20 лет. Но они справились, за год возмужали. Будем работать дальше, применять набранный опыт», - отметил капитан ХК «Салават Юлаев».