Радий Хабиров: Во всех райцентрах Башкирии должны появиться современные ФОКи

В республике строится много крупных спортивных объектов. В этом году планируется сдать в строй Ледовый дворец в Октябрьском и начать строительство плавательного бассейна. Ледовые дворцы появятся в Месягутово и Баймаке, в двух районах завершено строительство плавательных бассейнов.

«Сегодня где-то порядка полутора десятков спортивных объектов строится. И все это в условиях санкционного давления и проведения специальной военной операции, когда часть средств бюджета мы направляем на поддержку наших бойцов и их семей. Тем не менее на спорт мы деньги находим. Как я уже говорил, моя мечта, чтобы в наших районных центрах были такие ФОКи. И самое главное, мы видим, как горят глаза у наших ребятишек. Для этого мы все и делаем», — отметил Радий Хабиров после осмотра нового физкультурно — оздоровительного комплекса в селе Бураево.