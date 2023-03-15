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Вчера, 18:43

Радий Хабиров: Во всех райцентрах Башкирии должны появиться современные ФОКи

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В республике строится много крупных спортивных объектов. В этом году планируется сдать в строй Ледовый дворец в Октябрьском и начать строительство плавательного бассейна. Ледовые дворцы появятся в Месягутово и Баймаке, в двух районах завершено строительство плавательных бассейнов.

«Сегодня где-то порядка полутора десятков спортивных объектов строится. И все это в условиях санкционного давления и проведения специальной военной операции, когда часть средств бюджета мы направляем на поддержку наших бойцов и их семей. Тем не менее на спорт мы деньги находим. Как я уже говорил, моя мечта, чтобы в наших районных центрах были такие ФОКи. И самое главное, мы видим, как горят глаза у наших ребятишек. Для этого мы все и делаем», — отметил Радий Хабиров после осмотра нового физкультурно — оздоровительного комплекса в селе Бураево.

Автор:Азат Гиззатуллин
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