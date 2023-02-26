Вице-премьер Башкирии Алан Марзаев проверил готовность крытого футбольного манежа в Уфе

Напомним, крытый футбольный манеж в столице Башкирии строится на улице Комарова. Место для будущих футбольных матчей возводится по федеральному проекту «Спорт — норма жизни», сообщало информагентство «Башинформ». Ранее готовность нового спортивного объекта проинспектировал министр спорта Башкирии Руслан Хабибов. Он заверил, что скоро состоится его открытие, передавал «Башинформ».

Добавим, Алан Марзаев сегодня принял участие в открытии республиканских соревнований по спортивной борьбе «Грэпплинг» на «Кубок Джеффри Уильяма Монсона». В турнире на стадионе «Динамо» приняли участие более 300 спортсменов.