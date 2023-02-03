Министр спорта Башкирии анонсировал открытие футбольного крытого манежа в Уфе

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов посетил в Уфе крытый футбольный манеж. Он проинспектировал готовность нового спортивного объекта и заверил, что скоро состоится его открытие.

Напомним, крытый футбольный манеж в столице Башкирии строится на улице Комарова. Место для будущих футбольных матчей возводится по федеральному проекту «Спорт — норма жизни».

Добавим, в 2022 году Башкирия на финансирование спортивной отрасли получила 5 392,4 млн рублей, из которых 2 969,7 млн рублей направлены на строительство и реконструкцию спортивных объектов, сообщало информагентство «Башинформ». В Уфе строятся центр борьбы, центр фехтования и комплекс сооружений для гребного слалома.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, что необходимо делать всё, чтобы каждый житель республики мог заниматься спортом.