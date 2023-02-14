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Вчера, 14:23

Михаил Мамиашвили: Борцы Башкирии в 2023 году могут принять участие в Азиатских играх в Китае

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Федерацию спортивной борьбы России (ФСБР) пригласили на Азиатские игры в Китае. Приглашение принято, сообщил президент федерации, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

«Зависит от степени готовности принять нас. Если всё-таки дадут любую возможность, то поедем без сомнений, ничего не решено ещё», — цитирует Михаила Мамиашвили РИА Новости.

Напомним, летние Азиатские игры пройдут в Ханчжоу (КНР) с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

Добавим, недавно Михаил Мамиашвили по приглашению Главы Башкирии Радия Хабирова принял участие в Уфе на церемонии открытия чемпионата России по греко-римской борьбе, который республика принимала впервые, сообщало информагентство «Башинформ». Кроме того, именитый ветеран спорта посетил в Уфе с Радием Хабировым новый зал для спортивной борьбы.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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