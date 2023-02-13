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Сегодня, 10:24

Представители Башкирии завоевали золото на состязаниях по танцевальному спорту «Жемчужина Поволжья»

ЦУР Башкирии
Фото:ЦУР Башкирии

Танцоры из Башкирии Самира Ишимбаева и Юрий Третьяков завоевали I место в соревнованиях на кубок губернатора Самарской области «Жемчужина Поволжья — 2023», которые прошли с 11 по 12 февраля. Об этом сообщили в Центре управления республикой.

Как отметили в ЦУРе, представители региона стали лучшими в европейской программе состязаний. Победители занимаются в профессиональном клубе Уфы, входящем в Федерацию танцевального спорта Башкирии.

Ранее «Башинформ» писал, что воздушные гимнастки Башкирии завоевали на всероссийском турнире «Сфера» в Самаре 15 медалей.

Автор:Иван Вавилов
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