Воздушные гимнастки Башкирии завоевали на турнире в Самаре 15 медалей 

Воздушные гимнасты Башкирии завоевали на всероссийских соревнованиях по воздушной гимнастике «Сфера» 15 медалей различного достоинства. Турнир состоялся в Самаре.

Башкирию представили 17 воспитанниц спортивного центра воздушной гимнастики «НЕБО» в возрастной категории от шести лет.

«Результаты у наших гимнасток как всегда ошеломительные. Мы долго готовились к ним. Гордимся каждой победой и понимаем степень ответственности. Будем работать дальше», — говорит руководитель спортивного центра воздушной гимнастики «НЕБО» Анастасия Ульчева.

Соревнования проходили в номинациях Art и Spor в категориях Aerial Silk, Aerial Silk Duet, Aerial Hoop, Aerial Hoop Duet, Aerial Straps, Aerial Straps Duet, Original Shell.

Золотые медали завоевали Таисия Исмакова, Сафина Гайнетдинова, Арина Махмудова, Полина Диденко и Дарья Скоблик. «Серебро» у Айлины Мухтаровой, Елизаветы Евстафьевой, Илоны Крузенберг, Сабины Яхиной, а также дуэт Ясмины Мухтаровой и Иванны Рожок. София Харисова, Луиза Сафина, Анастасия Никитина, Василиса Попова и Азалия Кинзябулатова получили бронзовые медали.

Юные спортсменки выступили на кольцах, полотнах и петлях.

Ранее на Кубеа Башкирии по воздушно-силовой атлетике «Небо»в общекомандном зачёте воздушные гимнастки Уфы завоевали 23 награды различного достоинства, сообщало информагентство «Башинформ».