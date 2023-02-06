В Нефтекамске ежегодный день хоккея посвятили памяти первого президента Башкирии Муртазы Рахимова

В Нефтекамске состоялся спортивный праздник «День хоккея», который ежегодно проводит ХК «Торос».

«День хоккея» в 2023 году посвятили памяти первого президента Республики Башкортостан Муртазы Губайдулловича Рахимова. В клубе напомнили, что благодаря ему в Нефтекамске построен Ледовый дворец, появилась команда мастеров высшей лиги. Огромное внимание Муртаза Рахимов уделял развитию детского хоккея, по его инициативе для спортивной школы «Торос» был построен крытый каток. Все успехи клуба тесно связаны с именем Муртазы Губайдулловича, подчеркнули в клубе.

Традиционно «День хоккея» начался с соревнований среди юных хоккеистов. Эмоции, юношеский максимализм, стремление сыграть лучше — эти качества всегда присущи молодёжному хоккею. В этом году к «торосовцам» приехали гости из Оренбурга, Пензы, Казани, Ульяновска.

В спортивных конкурсах приняли участие четыре семейные команды, решившие испытать себя на прочность. Все они успешно справились с поставленными задачами.

Сожжённые в играх калории участникам праздника восстановили повара кафе «Торос». Пункт горячего питания пользовался большой популярностью среди болельщиков. Каши и чая с лимоном хватило на всех.

«Хоккей всегда начинался во дворе, где коньки заменяли валенки, и это было круто. Традиционный хоккей в валенках всегда был визитной карточкой „Дня хоккея“. В него играют все. Но в этом году было решено не проводить полноценный турнир, в котором обычно принимали участие более десяти команд. Достаточно было двух выставочных матчей среди мужчин и женщин, которые вызвали немалый интерес среди болельщиков. Показать умение играть в дворовый хоккей вызвались команды полиции, „Железный Варяг“, представительницы предприятия „Искож“ и родительницы юных хоккеистов „Торос-2012“. Страсти кипели нешуточные, довольны остались все. Женская команда "Искож" и ветераны футбола стали победителями этого мини-турнира», — рассказали информагентству «Башинформ» в пресс-службе «Тороса».

День хоккея завершился вечерним матчем ВХЛ между «Торосом» и «Химиком». «Глыбы» показали достойную игру, одержав победу со счётом 4:2. «День хоккея», посвящённый памяти первого президента Республики Башкортостан вновь вошёл в историю Нефтекамска.

Добавим, накануне — 5 февраля — «Торос» сыграл на домашнем льду с воскресенским «Химиком» и одержал победу над гостями, сообщало информагентство «Башинформ».

Завтра, 7 февраля, «Торос» проведёт на льду городского дворца спорта матч с «Рязанью-ВДВ».