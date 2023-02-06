В Уфе в декабре 2023 года пройдут соревнования Кубка Содружества по биатлону - минспорт Башкирии

В Башкирии в декабре 2023 года могут пройти соревнования Кубка Содружества по биатлону. Об этом на правительственной оперативке в ЦУРе сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов.

«Успешное проведение в Уфе Дня зимних видов спорта и первенства России по биатлону позволяет Башкирии претендовать на проведение в декабре 2023 года Кубка Содружества по биатлону среди биатлонистов России и Беларуси. Сегодня такие соревнования в России приравнены к уровню европейских», – обратился Руслан Хабибов к Главе Башкирии Радию Хабирову.

«Проводите. Чем больше соревнований, тем лучше», – резюмировал Радий Хабиров.

Напомним, в Уфе 4 февраля на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон» состоялся физкультурно-спортивный праздник «День зимних видов спорта», который дал старт тематическому году в Башкирии, сообщало информагентство «Башинформ».