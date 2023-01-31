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Вчера, 23:22

Уфимский «Толпар» второй раз подряд уступил на выезде «Мамонтам Югры»

ХК «Толпар»
Фото:ХК «Толпар»

Молодёжная хоккейная команда из Уфы «Толпар» провёл в Ханты-Мансийске второй матч регулярного чемпионата МХЛ, где встретился с местными «Мамонтами Югры». Уфимцы второй раз подряд уступили хозяевам со счётом 2:6. 

Счёт в матче открыли хозяева. Затем «Мамонты Югры» забросили ещё три безответные шайбы. Хоккеистам «Толпара» удалось ответить голами во втором и третьем периодах. Шайбы забросили Данил Кочуров и Сергей Колесников. В заключительном отрезке «Мамонты Югры» сохранили преимущество, голкипер уфимской команды Богдан Выприцкий пропустил две шайбы.

Напомним, вчера, 30 января, «Толпар» проиграл «Мамонтам Югры» со счётом 0:1, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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