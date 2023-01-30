ХК «Толпар» уступил на выезде «Мамонтам Югры»

Сегодня, 30 января, уфимский «Толпар» сыграл в матче регулярного чемпионата МХЛ. Встреча на выезде прошла в Ханты-Мансийске с местной командой «Мамонты Югры». Гости проиграли со счётом 0:1.

Соперники не уступали друг другу на протяжении двух периодов. Голкиперы обеих команд Шамиль Валиуллин и Богдан Выприцкий были непробиваемы. Счёт открылся лишь в заключительном отрезке. Гол уфимской молодёжке на 53-й минуте забил Егор Черников.

В конце периода тренерский штаб уфимцев взял тайм-аут, но выбранная стратегия не дала перевести игру в овертайм. Завтра, 31 января, состоится вторая игра с ханты-мансийскими хоккеистами.