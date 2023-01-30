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Вчера, 20:33

В Уфе в строящемся Дворце борьбы завершили строительство теплотрассы и обустройство фундамента

администрация г. Уфы
Фото:администрация г. Уфы

Дворец борьбы, строящийся в Уфе, обретает свои черты. Задуманный дизайн-проект всё больше начинает воплощаться в жизнь.

Администрация Уфы пишет в своём телеграм-канале, что на объекте завершилось строительство теплотрассы, выполнено обустройство фундамента. Также строители возвели стены технического этажа и перегородки ниже нулевого уровня. Сейчас вовсю кипит работа по устройству колонн и межэтажных перекрытий первого и второго этажей. Проект реализуют более 120 человек, работающих на стройплощадке ежедневно.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отмечал, что в столице сейчас возводится такое количество спортивных объектов, сколько не строилось за последние десятилетия.

«Мы создаём максимально удобные условия для всестороннего и полноценного развития подрастающего поколения», — говорит Ратмир Мавлиев.

Площадь будущего спортивного объекта составляет 28 тысяч кв. метров, участок под строительство занимает 42,7 тысячи кв. метров, четырёхэтажное здание строится в классическом стиле с колоннами по периметру, сообщало ранее информагентство «Башинформ».

«Это мечта наших тренеров, наших жителей, наших детишек. Это был долгий путь с поиском финансирования, с проектированием Дворца и работа с Минспортом России, который нас во всем поддержал. Строители обещают сдать объект весной 2024 года и у нас появится, наконец, свой Дворец борьбы», — сказал Глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на вопрос информагентства «Башинформ», 15 декабря, во время ознакомления с ходом строительства Дворца борьбы.

Видео:глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников
Автор:Эдуард Кускарбеков
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