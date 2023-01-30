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Сегодня, 10:00

На пике Уфа горы Айгир альпинисты установили флаг к 100-летию министерства спорта Башкирии

министерство спорта РБ
Фото:министерство спорта РБ

В минувшие выходные альпинисты подняли на вершину горы Айгир флаг министерства спорта Республики Башкортостан и установили его на пике Уфа, высота которого составляет 919 км. Акцию спортсмены посвятили 100-летию ведомства.

Ранее информагентство «Башинформ» сообщало, что в команду башкирских альпинистов вошли Ахмадулла Минибаев, Олег Газимуллин, Сергей Кайгородов, Игорь Соснин, Ильгиз Гарданов и Тимур Салихов. Для того чтобы установить флаг 100-летия министерства спорта Башкирии, они преодолели около четырёх километров. На прохождение маршрута альпинистам потребовалось примерно час времени. 

«Безусловно, мы гордимся нашими альпинистами, их преданностью нашей родине, республике и спорту. Эта спортивная акция даст старт новым победам и успехам в сфере спорта уже в новом столетии и выражает достижение целей, покорение новых спортивных „вершин“. Всем спортивным сообществом Республики Башкортостан привлекаем жителей к спорту, стремиться к вершинам, победам и не бояться трудностей по пути. Каждая вершина достижима — это правило работает и в жизни, и в спорте», — сказал министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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