Новости Башкортостана и Уфы
68.96
+0.2
74.96
+0.26
86.32
+0.2
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Спорт
Вчера, 11:35

Флаг министерства спорта Башкирии установят на вершине горы Айгир

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Флаг министерства спорта Башкирии будет установлен на пике Уфа. Флаг ведомства на вершину горы Айгир доставят альпинисты Башкирии 28 января, сообщили информагентству «Башинформ» в пресс-службе ведомства. Акция посвящается юбилейному году минспорта республики.

Команда региональной федерации альпинизма преодолеет 919 метров. В её составе инструкторы альпинизма Ахмадулла Минибаев, Олег Газимуллин, Сергей  Кайгородов, Игорь Соснин, Ильгиз Гарданов, фотограф Тимур Салихов.

«Эта спортивная акция даст старт новым победам и успехам в сфере спорта уже в новом столетии и выражает достижение целей, покорение новых спортивных „вершин“. Всем спортивным сообществом Республики Башкортостан привлекаем жителей к спорту, стремиться к вершинам, победам и не бояться трудностей по пути. Каждая вершина достижима — это правило работает и в жизни, и в спорте», — сказал министр спорта Башкирии Руслан Хабибов информагентству «Башинформ».

    Напомним, министерство спорта Башкирии отмечает в 2023 году 100-летие со дня своего основания. Указ о праздновании юбилейной даты подписал Глава Башкирии Радий Хабиров, сообщало информагентство «Башинформ». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан. Участие в торжественных мероприятиях примут все города и муниципальные районы региона, говорится в документе.

    Автор:Эдуард Кускарбеков
    Читайте нас в
    Новости
    Экономика
    Политика
    Общество
    Культура
    Спорт
    Происшествия
    Детально
    Форматы
    Новости
    Лонгриды
    Карточки
    Статьи
    Пресс-конференции
    Подкасты
    Спецпроекты
    Башинформ-ВИДЕО
    Нацпроекты
    Земляки
    Колледжи
    Ярҙам - время добрых дел
    Издание
    Коротко об ИА Башинформ.рф
    Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
    Рекламная служба
    Логотипы
    Эл. почта
    Адрес
    450077, Уфа, Кирова, 45
    Рекламная служба
    (347) 250-11-11
    Редакция
    (347) 250-07-28
    Приемная
    (347) 250-05-07
    Сотрудничество
    (347) 250-06-14
    Отдел кадров

    © 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

    Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

    При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
    Яндекс.Метрика