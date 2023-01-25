Флаг министерства спорта Башкирии установят на вершине горы Айгир

Флаг министерства спорта Башкирии будет установлен на пике Уфа. Флаг ведомства на вершину горы Айгир доставят альпинисты Башкирии 28 января, сообщили информагентству «Башинформ» в пресс-службе ведомства. Акция посвящается юбилейному году минспорта республики.

Команда региональной федерации альпинизма преодолеет 919 метров. В её составе инструкторы альпинизма Ахмадулла Минибаев, Олег Газимуллин, Сергей Кайгородов, Игорь Соснин, Ильгиз Гарданов, фотограф Тимур Салихов.

«Эта спортивная акция даст старт новым победам и успехам в сфере спорта уже в новом столетии и выражает достижение целей, покорение новых спортивных „вершин“. Всем спортивным сообществом Республики Башкортостан привлекаем жителей к спорту, стремиться к вершинам, победам и не бояться трудностей по пути. Каждая вершина достижима — это правило работает и в жизни, и в спорте», — сказал министр спорта Башкирии Руслан Хабибов информагентству «Башинформ».

Напомним, министерство спорта Башкирии отмечает в 2023 году 100-летие со дня своего основания. Указ о праздновании юбилейной даты подписал Глава Башкирии Радий Хабиров, сообщало информагентство «Башинформ». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан. Участие в торжественных мероприятиях примут все города и муниципальные районы региона, говорится в документе.