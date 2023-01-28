В Уфе пройдет чемпионат республики по зимнему плаванию

11 и 12 февраля в Уфе пройдет открытый чемпионат Республики Башкортостан по зимнему плаванию – III этап кубка России. Соревнования состоятся на озере Солдатском в уфимском парке им. И. Якутова. Ожидается, что в состязаниях примут участие порядка 300 человек. Регистрация на мероприятие уже открыта.

Зимнее плавание признано отдельным видом спорта в 2021 году. Любители холодной воды могут подтверждать свое мастерство и получать спортивные разряды. Ранее «Башинформ» рассказывал, что для купания в ледяной воде необходимо отсутствие противопоказаний, важно соблюдать меры предосторожности.