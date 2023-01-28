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Вчера, 16:30

В Уфе пройдет чемпионат республики по зимнему плаванию

сайт администрации Уфы
Фото:сайт администрации Уфы

11 и 12 февраля в Уфе пройдет открытый чемпионат Республики Башкортостан по зимнему плаванию – III этап кубка России. Соревнования состоятся на озере Солдатском в уфимском парке им. И. Якутова. Ожидается, что в состязаниях примут участие порядка 300 человек. Регистрация на мероприятие уже открыта.

Зимнее плавание признано отдельным видом спорта в 2021 году. Любители холодной воды могут подтверждать свое мастерство и получать спортивные разряды. Ранее «Башинформ» рассказывал, что для купания в ледяной воде необходимо отсутствие противопоказаний, важно соблюдать меры предосторожности.  

Автор:Роман Якимчук
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