В Уфе 27 января состоится матч «Салавата Юлаева» с череповецкой «Северсталью»

ХК «Салават Юлаев» продолжает 11-ю домашнюю серию текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Сегодня, 27 января, в Уфе состоится матч между «Салаватом Юлаевым» и череповецкой «Северсталью». Начало встречи в 19.00 часов по уфимскому времени. Трансляцию игры будет вести Башкирское спутниковое телевидение.

В предыдущий раз «юлаевцы» встречались с череповчанами 20 октября прошлого года. «Салават Юлаев» тогда в гостях одержал победу, сообщало информагентство «Башинформ».

Напомним, в начале серии домашних игр «Салават Юлаев» встретился с казанским «Ак Барсом». Итогом зелёного дерби стало поражение гостей. Подробнее об этом в репортаже информагентства «Башинформ».