Организаторы «Забега обещаний» в Уфе увеличат количество призовых медалей

Организаторы «Забега обещаний» в столице Башкирии пообещали в следующем году увеличить количество финишных медалей для участников. Об этом со ссылкой на официальный комментарий председателя комитета по физкультуре и спорту администрации Октябрьского района Леонида Ильина сообщили в ЦУР РБ.

«Забег обещаний» и костюмированный забег — праздничные мероприятия, направленные на организацию здорового досуга и пропаганду ЗОЖ среди жителей. Главное — участие, поэтому организаторами не было предусмотрено определение победителей и их награждение, в будущих стартах количество поощрительных медалей обязательно увеличим», — написал Леонид Ильин в ответ на просьбу одной из пользовательниц соцсетей.

Как ранее писал «Башинформ», традиционная спортивная акция прошла 1 января в Уфе, а также в Баймакском, Балтачевском, Бирском, Давлекановском, Бакалинском и других районах региона. По условиям «Забега обещаний», его участники должны были пробежать символические 2023 метра ради исполнения своих желаний.

Добавим, в Уфе на старт вышли свыше двух тысяч человек, что позволило башкирской столице опередить по количеству участников Москву и другие города России.