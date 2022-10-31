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31 Октября , 12:25

В Уфе в 2023 году планируется проведение первенства России по греко-римской борьбе

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Федерация борьбы РФ в 2023 году готова провести в Уфе первенство России по греко-римской борьбе. Об этом сегодня сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе.

А через два года представители федерации борьбы приглашены на открытие Дворца борьбы Башкирии.

Напомним, на минувшей неделе в Уфе прошел Кубок России в личном и командном зачете по греко-римской борьбе на призы Главы Башкортостана среди мужчин.

«Очень сильные соревнования, очень сильный состав участников, победителям присвоены звания мастера спорта Российской Федерации», — отметил Радий Хабиров.

На Кубке в весовой категории 130 кг победителем стал башкирский борец Нохчо Лабазанов. В финале он одолел Марата Кампарова из Москвы. Серебряную медаль в весовой категории 77 кг завоевал Ислам Опиев. Тройку призеров в категории 55 кг замкнул Никита Криницын. В общекомандном зачете сборная Башкирии заняла третье место. На первом месте — Москва, на втором — Краснодарский край, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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