В Уфе стартовал Кубок России по греко-римской борьбе на призы Главы Башкортостана

Сегодня в Уфе состоялась торжественная церемония открытия Кубка России в личном и командном зачете по греко-римской борьбе на призы Главы Башкортостана среди мужчин, в которой принял участие и Радий Хабиров. В соревнованиях принимают участие 168 спортсменов из 24 регионов России. Победителям соревнований в 10 весовых категориях будет присвоено звание «Мастер спорта России».

Команду республики составляют спортсмены из Уфы, Белорецка, Кумертау, Нефтекамска. Среди них сильные борцы, которые защищали не только честь республики, но и России: Саид Хусейн Бакаев (победитель и призер первенства мира, победитель Борцовской лиги Поддубного «Poddubny Wrestling League — 2»), Ислам Опиев (победитель первенства мира среди юниоров 2018, победитель первенств мира и Европы, бронзовый призер Гран-при Ивана Поддубного 2018, серебряный призер командного Кубка мира среди юниоров), Адлан Амриев (победитель первенства мира).

Заместитель премьер-министра правительства Башкортостана, руководитель Федерации спортивной борьбы республики Алан Марзаев отметил, что в этом году в Уфе собрался солидный состав спортсменов и соревнования пройдут на высоком уровне и вызовут большой интерес у болельщиков.

Он также вручил удостоверения мастера спорта России международного класса по спортивной борьбе победителям первенства мира по спортивной борьбе 2021 года Адлану Амриеву и Саид Хусейну Бакаеву.

Член исполнительного комитета Федерации спортивной борьбы России, генеральный менеджер сборной России по греко-римской борьбе Вадим Кумаритов зачитал приветствие президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

«Греко–римская борьба пользуется большой популярностью в Башкортостане. Борьба учит преодолевать трудности, добиваться поставленных целей. Соревнования столь высокого уровня привлекут к борьбе сотни мальчишек и послужат дальнейшей популяризации красивого и динамичного вида спорта. Нет сомнения, что всех ждет захватывающее зрелище, желаю участникам красивых побед», - было отмечено в приветствии.

Во время церемонии открытия отец Героя России Максима Серафимова Владимир Серафимов принял клятву юных борцов – воспитанников спортивных групп по греко-римской борьбе и вручил им отличительные значки юных максимовцев.

«Борьба тренирует силу духа. Борцы никогда не сдаются, это показали мой сын и Нурмагомед Гаджимагомедов, которые первыми были удостоены звания Героя Российской Федерации. Желаю вам, ребята, чтобы вы уважали своих родителей, своих тренеров и любили свою страну», - отметил Владимир Серафимов.

После церемонии открытия Глава Башкортостана вместе с почетными гостями посмотрел полуфинальные поединки в пяти весовых категориях.

«Почему я говорю, что единоборства очень важны для мужчины? Потому что, когда ты выходишь на схватку, ты себя преодолеваешь. Я еще мальчишкой, когда выходил, понимал, что напротив стоит гораздо физически сильнее, подготовленнее меня человек. Но тем не менее ты идешь на бой – и это преодоление. Это важный воспитательный момент для мужчины. Поэтому я настойчиво в нашей республике и пропагандирую борьбу. Это редкий вид спорта, где очень слаженный коллектив тренеров в нашей стране, крепкая федерация во главе с удивительным человеком, двукратным олимпийским чемпионом Михаилом Геразиевичем Мамиашвили. Многие тренеры уже аксакалы, конечно, но они все здесь. Даже мой тренер до сих пор ведет активную тренерскую деятельность, Александр Николаевич Григорьев. Я молюсь за его здоровье, потому что он удивительный человек и еще столько мальчишек воспитает настоящими людьми», - поделился своим мнением с журналистами Радий Хабиров во время просмотра соревнований.

Глава республики отметил, что таких соревнований, которые сегодня проходят, не так много в стране, особенность их в том, что победители Кубка получают звание «Мастер спорта России.

«Это обязательный этап спортивной борьбы. Здесь только на ковре из 160 спортсменов – 15 мастеров международного класса. А на прошлом кубке год назад заслуженные мастера еще были, поэтому тут очень сильный состав и вы видите, мы стараемся делать праздник, мы стараемся давать смыслы. И сегодня отец Максима Серафимова здесь, он, кстати, сам хороший борец, он дзюдоист. Вот такой праздник настоящий», - подчеркнул руководитель республики.