Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Спорт
31 Октября , 10:19

Спортсменка из Башкирии стала лучшим гиревиком на первенстве мира в Индии

телеграм-канал Руслана Хабибова
Фото:телеграм-канал Руслана Хабибова
телеграм-канал Руслана Хабибова
телеграм-канал Руслана Хабибова
Фото:телеграм-канал Руслана Хабибова

Спортсменка из Башкирии Розана Кашапова заняла высшую ступень пьедестала первенства мира по гиревому спорту в Индии. Об этом сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов в своем телеграм-канале.

Розану Кашапову тренирует Радамир Минибаев. О нем и других тренерах в их профессиональный праздник говорил Руслан Хабибов на состоявшейся в минувшую субботу встрече, сообщало информагентство «Башинформ».

«Одно из направлений поддержки, которую получили уже 104 тренера республики — реализация проекта „Сельский тренер“. И это только начало. С 1 января 2023 года размер гранта увеличен до 1 миллиона рублей», — напомнил Руслан Хабибов.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика