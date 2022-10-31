Спортсменка из Башкирии стала лучшим гиревиком на первенстве мира в Индии

Спортсменка из Башкирии Розана Кашапова заняла высшую ступень пьедестала первенства мира по гиревому спорту в Индии. Об этом сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов в своем телеграм-канале.

Розану Кашапову тренирует Радамир Минибаев. О нем и других тренерах в их профессиональный праздник говорил Руслан Хабибов на состоявшейся в минувшую субботу встрече, сообщало информагентство «Башинформ».

«Одно из направлений поддержки, которую получили уже 104 тренера республики — реализация проекта „Сельский тренер“. И это только начало. С 1 января 2023 года размер гранта увеличен до 1 миллиона рублей», — напомнил Руслан Хабибов.