Более ста тренеров Башкирии получили поддержку в рамках проекта «Сельский тренер»

Сегодня, 29 октября, министр спорта Башкирии Руслан Хабибов встретился с тренерами республики. Он отметил, что на сегодняшний день в Башкирии тренерам оказывается поддержка на всех уровнях. Также большое внимание спорту и тренерам уделяет Глава республики Радий Хабиров.

«Одно из направлений поддержки, которую получили уже 104 тренера республики — реализация проекта „Сельский тренер“. И это только начало. С 1 января 2023 года размер гранта увеличен до 1 миллиона рублей», — сказал Руслан Хабибов.

Напомним, в Башкирии тренеры, занимающиеся спортивной подготовкой в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, а также городах с населением до 100 тысяч человек, получат единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей. Соответствующие изменения внесены правительством республики в порядок предоставления финансов муниципалитетам из регионального бюджета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Республики Башкортостан, сообщало информагентство «Башинформ».