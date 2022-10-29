Более ста тренеров Башкирии получили поддержку в рамках проекта «Сельский тренер»

Сегодня, 29 октября, министр спорта Башкирии Руслан Хабибов встретился с тренерами республики. Он отметил, что на сегодняшний день в Башкирии тренерам оказывается поддержка на всех уровнях. Также большое внимание спорту и тренерам уделяет Глава республики Радий Хабиров.
«Одно из направлений поддержки, которую получили уже 104 тренера республики — реализация проекта „Сельский тренер“. И это только начало. С 1 января 2023 года размер гранта увеличен до 1 миллиона рублей», — сказал Руслан Хабибов.
Напомним, в Башкирии тренеры, занимающиеся спортивной подготовкой в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, а также городах с населением до 100 тысяч человек, получат единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей. Соответствующие изменения внесены правительством республики в порядок предоставления финансов муниципалитетам из регионального бюджета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Республики Башкортостан, сообщало информагентство «Башинформ».
«В преддверии праздника было особенно приятно организовать такую теплую встречу и просто попить вместе чай. Мы много общались, и тренеры поделились еще одной большой радостью. Спортсмены Башкортостана сделали настоящий подарок для всех нас! Воспитанница спортивной школы «Уфимец» Валерия Дреновская, ученица тренера Айдара Флюровича Яруллина на международном турнире по тяжелой атлетике в Беларуси поставила 4 новых рекорда России среди девушек до 15 лет», ‒ написал Руслан Хабибов у себя в телеграм.
Министр напомнил, что также в очередной раз победителем на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане стал воспитанник Виктора Никитина Эдуард Латыпов. А завтра на чемпионате мира по гиревому спорту в Индии Башкирия будет болеть за Розану Кашапову, тренер – Радамир Минибаев.
«Наша республика ‒ спортивная во всех направлениях, а тренеры ‒ настоящие профессионалы своего дела», ‒ отметил Руслан Хабибов.
О работе тренеров в сельской местности можно прочитать в материале информагентства «Башинформ».