Об этом URA.RU сообщила юрист Марина Захарова, комментируя скорый срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. По ее информации, налоги, неразрывно связанные с личностью умершего (например, НДФЛ и страховые взносы), не переходят по наследству. Однако иная ситуация складывается с имущественными налогами.

«Если человек вступил в наследство, он берет на себя обязательство погасить долги по транспортному, земельному налогу, а также налогу на имущество физических лиц и организаций», — пояснила Захарова.

При этом ответственность наследника ограничена стоимостью реально полученного наследства. Юрист уточнила, что новые налоговые долги после смерти человека не возникают. Если уведомление об уплате налога пришло уже после кончины владельца, обязанность по нему не переходит к наследникам.

В случае же если уведомление было направлено при жизни, но налог не был уплачен, задолженность переходит в состав наследства. Земельный налог и налог на имущество физлиц наследник уплачивает со дня открытия наследства (даты смерти), независимо от момента регистрации права собственности в ЕГРН. Транспортный налог — с момента оформления автомобиля на свое имя.

Марина Захарова рекомендует наследникам обращаться в налоговую службу со свидетельством о смерти, чтобы снять начисления, произведенные на имя умершего за период после его кончины, и пересчитать налоги на нового владельца. Единственный способ полностью избежать уплаты долгов наследодателя — официально отказаться от наследства.

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